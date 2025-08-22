El Real Madrid también presume de "palancas"

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha demostrado este verano que su modelo económico sigue siendo uno de los más sólidos del fútbol europeo. Con una estrategia basada en dos fuentes de ingresos muy claras, el club blanco ha conseguido superar 100 millones de euros adicionales los sin comprometer su estabilidad financiera. En un contexto donde muchos equipos dependen de operaciones arriesgadas o fondos externos, la entidad presidida por Florentino Pérez ha reafirmado su capacidad para competir al máximo nivel sin hipotecar su futuro.

Florentino Pérez y las palancas del Madrid

La primera de estas vías ha sido la cantera de Valdebebas, convertida en un motor económico paralelo al deportivo. A través de varias ventas de jóvenes formados en sus categorías inferiores, el Madrid ha ingresado alrededor de 31 millones de euros. Más que traspasos millonarios, se trata de operaciones acumuladas que reflejan la eficacia de un modelo en el que, si un jugador no logra consolidarse en el primer equipo, se convierte en un activo con valor de mercado. Nombres como Obrador, Yusi Enríquez, Chema Andrés, Víctor Muñoz, Jacobo Ramón, Álvaro Rodríguez y Miguel Gutiérrez han aportado a las arcas blancas, con la particularidad de que el club suele incluir cláusulas de recompra o derechos de futuro, asegurándose margen de maniobra por si alguno termina explotando.

El otro gran pilar económico ha sido el Mundial de Clubes, cuya nueva edición resultó especialmente rentable. Pese a las críticas por la sobrecarga de partidos, el torneo dejó en Chamartín unos 80 millones de euros que reforzaron la posición del Madrid en el mercado de fichajes. Esta inyección permitió afrontar las llegadas de jugadores como Huijsen, Trent, Carreras y Mastantuono, sin necesidad de recurrir a fórmulas de financiación externas. El club ha encontrado en esta competición una vía inmediata para equilibrar cuentas y, al mismo tiempo, sostener su ambición deportiva.

Con estos ingresos extraordinarios, la inversión de este verano alcanzó los 178 millones de euros, situándose como la tercera más alta de los últimos 16 años. Aunque no se trató de una revolución profunda como la de 2018-2019, sí se trató de un paso firme hacia la renovación de una plantilla que busca dejar atrás la decepción deportiva reciente. La combinación entre ingresos propios y fichajes estratégicos confirma la solidez de la planificación blanca.

De cara a la temporada 2025-26, el Real Madrid encara el futuro con una estructura financiera envidiable y un equipo competitivo. El éxito de sus “dobles palancas”, cantera y Mundial, no solo le ha dado oxígeno inmediato para reforzarse, sino que también le permite seguir construyendo un proyecto sostenible a medio y largo plazo. En una industria cada vez más marcada por la dependencia de capital externo, el club blanco demuestra que su camino propio continúa siendo una referencia en la gestión del fútbol mundial.