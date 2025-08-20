¿Quién marcó el primer gol del Real Madrid en Liga en las últimas 10 temporadas?

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de una nueva temporada en LaLiga, marca la emoción en los aficionados del fútbol español. El primer gol de la temporada siempre es un momento único, y en el Real Madrid, esa distinción ha recaído en una variedad de jugadores a lo largo de los años. Desde figuras legendarias hasta promesas emergentes, un repaso a los autores del primer gol blanco en las últimas temporadas nos muestra la evolución del equipo.

La era de Gareth Bale

Gareth Bale dejó una huella imborrable al anotar el primer gol del Real Madrid en la Liga durante tres temporadas consecutivas. En la 2015-16, marcó en el minuto 2 contra el Betis en una contundente victoria 5-0. Al año siguiente, en la 2016-17, repitió la hazaña en el mismo minuto, esta vez contra la Real Sociedad. Su tripleta se completó en la 2017-18 con un gol en el primer minuto contra el Deportivo.

Carvajal, Benzema y Valverde

Tras el reinado de Bale, la lista de goleadores se diversificó. En la temporada 2018-19, el lateral Dani Carvajal rompió el hielo con un gol en el minuto 20 contra el Getafe. La siguiente temporada, en la 2019-20, el delantero francés Karim Benzema marcó en el minuto 12 contra el Celta. La 2020-21 trajo una sorpresa, Fede Valverde se estrenó como primer goleador del equipo en la jornada 3 contra el Betis.

Benzema, Lucas y el ascenso de Rodrygo

Karim Benzema volvió a ser el protagonista en la 2021-22, marcando en el minuto 48 contra el Alavés. La 2022-23 la protagonizó Lucas Vázquez al anotar en el minuto 61 contra el Almería. A partir de la 2023-24, el brasileño Rodrygo se hizo con el honor en dos temporadas consecutivas, anotando en el minuto 28 contra el Athletic y en el minuto 13 contra el Mallorca en la 2024-25.

Un nuevo capítulo Kylian Mbappé

La temporada 2025-26 trajo consigo el protagónico del francés Kylian Mbappé, quien se unió a la lista élite al marcar el primer gol de la temporada en el minuto 51 contra el Osasuna, por la vía del penalti.

Este gol no solo aseguró la victoria por 1-0, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para el ataque del Real Madrid liderado por Xabi Alonso.