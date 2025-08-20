Real Madrid: Último once de Ancelotti Vs. el primero de Xabi

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid inicia una nueva temporada y también una nueva era bajo las órdenes de Xabi Alonso. El entrenador Carlo Ancelotti marcó un capítulo inolvidable dentro del club blanco, que ha quedado para el recuerdo. Ahora, un nuevo esquema de juego ha llegado al Santiago Bernabéu.

Con un Real Madrid renovado y con nuevos fichaje, Xabi Alonso inicia un curso cargado de buenas sensaciones y el termómetro a mil. Ambos técnico tienen estilos diferentes y eso lo hemos podido presencia en el último once del técnico italiano con el Real Madrid, y la alineación de Xabi para su debut en el torneo liguero.

Alineaciones del Real Madrid

Último once inicial de Carlo Ancelotti, encuentro que disputó ante la Real Sociedad

Carlo Ancelotti

13 Lunin

17 Lucas V.

14 Tchouameni

35 Asensio

20 Fran Garcia

10 Modric

8 Valverde

19 Ceballos

21 Brahim

15 Güler

9 Mbappé

Xabi Alonso

Primer once inicial de la era Xabi Alonso, encuentro que disputó frente a Osasuna

1 Courtois

12 Trent

3 Militao

24 Huijsen

18 Carreras

14 Tchoameni

8 Valverde

15 Güler

21 Brahim

7 Vinicius

10 Mbappé

Cada once con muchas diferencia y nuevas caras. Mostrando un estilo de juego diferente en cada uno, pero ambos con ADN ganador.