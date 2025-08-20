Real Madrid: Último once de Ancelotti Vs. el primero de Xabi

El Real Madrid inicia una nueva temporada y también una nueva era bajo las órdenes de Xabi Alonso. El entrenador Carlo Ancelotti marcó un capítulo inolvidable dentro del club blanco, que ha quedado para el recuerdo. Ahora, un nuevo esquema de juego ha llegado al Santiago Bernabéu.
Con un Real Madrid renovado y con nuevos fichaje, Xabi Alonso inicia un curso cargado de buenas sensaciones y el termómetro a mil. Ambos técnico tienen estilos diferentes y eso lo hemos podido presencia en el último once del técnico italiano con el Real Madrid, y la alineación de Xabi para su debut en el torneo liguero.
Alineaciones del Real Madrid
Último once inicial de Carlo Ancelotti, encuentro que disputó ante la Real Sociedad
Carlo Ancelotti
- 13 Lunin
- 17 Lucas V.
- 14 Tchouameni
- 35 Asensio
- 20 Fran Garcia
- 10 Modric
- 8 Valverde
- 19 Ceballos
- 21 Brahim
- 15 Güler
- 9 Mbappé
Xabi Alonso
Primer once inicial de la era Xabi Alonso, encuentro que disputó frente a Osasuna
- 1 Courtois
- 12 Trent
- 3 Militao
- 24 Huijsen
- 18 Carreras
- 14 Tchoameni
- 8 Valverde
- 15 Güler
- 21 Brahim
- 7 Vinicius
- 10 Mbappé
Cada once con muchas diferencia y nuevas caras. Mostrando un estilo de juego diferente en cada uno, pero ambos con ADN ganador.