¿Cuántos jugadores sudamericanos han jugado en el Real Madrid?

El Real Madrid para esta temporada 2025-26 ha colocado su confianza en el talento sudamericano, en esta ocasión, entre los fichajes más destacado esta el del argentino, Franco Mastantuono. Con su reciente debut en el primer encuentro liguero del club blanco este curso, el ex jugador de River entró a un selecto club.





Foto cortesía

Franco Mastantuono

El debut de Mastantuono con la camiseta blanca, confirma a Argentina como el país sudamericano con mayor presencia histórica en el club merengue.

La presencia de Mastantuono en el Real Madrid eleva la cifra de futbolistas argentinos que han vestido la camiseta blanca a 34, consolidando a la Albiceleste en el primer lugar de este ranking, por encima de Brasil (31 jugadores). Esta estadística refleja la conexión entre el talento argentino y el éxito del Real Madrid.

Jugadores sudamericanos en el Real Madrid

83 jugadores sudamericanos son los que han pasado por las filas del Real Madrid. Aunque la balanza se inclina mucho hacia dos países.

Argentina: 34

Brasil: 31

Uruguay: 12

Colombia: 3

Paraguay: 2

Chile: 1

Nacionales sin presencia en el Real Madrid

Cabe destacar que, jugadores de Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador nunca han tenido la oportunidad de jugar para el club.