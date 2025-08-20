Real Madrid se lleva millonaria suma por la venta de este jugador del Girona

Suscríbete a nuestros canales

El Napoli, actual campeón del fútbol italiano, ha cerrado y anunciado este martes el fichaje del defensor español Miguel Gutiérrez, quien ha sido figura en el Girona durante los últimos tres años.

La operación llega después de un verano marcado por negociaciones intensas. El vigente monarca de la Serie A llegó a un acuerdo con los catalanes, por lo que el lateral firmará un contrato hasta 2030 tras superar las pruebas médicas.

La venta se selló en dieciocho millones de euros más dos en variables, una transacción que ha dejado huella económica en las finanzas del Real Madrid, equipo que conserva la mitad de sus derechos de formación.

Gutiérrez dio sus primeros pasos en 'La Fábrica' y llegó a debutar con el primer equipo en 2021. Posteriormente, se marchó al Girona por cuatro millones de euros. Ahora, sumando su reciente venta, el Madrid ha recaudado un total estimado de 13 millones de euros por su formación y traspasos relacionados.

Benvunuto a Napule, Miguel

El español cobrará un salario anual que arranca en 2,3 millones de euros y podría elevarse hasta 2,7 millones. Pese a estar aún en recuperación tras una operación de tobillo, se espera que debute tras el parón internacional, aproximadamente el 13 de septiembre, cuando el Napoli enfrente a Fiorentina en Serie A.

El adiós de Gutiérrez al Girona cierra un ciclo exitoso: en tres temporadas sumó más de 110 partidos, aportó seis goles y 16 asistencias, contribuyendo al histórico salto del club catalán a la Champions League.