¿Qué sucede con Rodrygo Goes? El brasileño no ve minutos contra Osasuna

Por la mínima diferencia, el Real Madrid no defraudó en su debut en una nueva campaña de LaLiga EA Sports de España y derrotó al Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

Gracias al único gol de Kylian Mbappé, quien convirtió desde el punto penal, la escuadra blanca consigue un importante triunfo que le permite empezar con el pie derecho en este camino por el título.

Uno de los aspectos a destacar en este encuentro, además del gol y el debut de Franco Mastantuono como merengue, se encuentra la ausencia de Rodrygo Goes, quien, si bien estaba en el banco, no ingresó al campo.

De última opción

Desafortunadamente para el extremo brasileño, Xabi Alonso optó por contar en el terreno de juego con Vinicius Jr y Brahim Díaz por las bandas en el once titular. Del mismo modo, hizo ingresar a otros delanteros por encima de él.

Este es el caso de Gonzalo García, atacante que reemplazó a Vinicius Jr y fue sensación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, donde fue máximo goleador. Asimismo, el estratega merengue optó por Franco Mastantuono para refrescar la banda contraria.

¿Problemas con Rodrygo?

Durante los últimos meses, se ha especulado sobre la posible salida de Rodrygo Goes del Real Madrid ante su inconsistencia en los partidos clave en la pasada campaña. Del mismo modo, siempre fue suplente en el Mundial de Clubes y ha despertado interés de ciertos clubes en Inglaterra.

Aun así, Xabi Alonso desestima los rumores de supuestos problemas con el jugador: "El Mundial de Clubes fue un contexto diferente, lo podemos dejar atrás. Lo que cuenta es esta temporada y cuento con él".

"Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Hoy ha sido por decisiones mías de partido", sentencia el vasco, dando a entender que, si bien no hizo jugar al brasileño, no lo descarta para el transcurso de la campaña.