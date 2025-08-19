Xabi Alonso sobre su regreso al Bernabéu: "Me gusta la mística"

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid venció este martes a Osasuna por su primera jornada en LaLiga EA Sports de España, la cual tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, iniciando con pie derecho el campeonato español.

Con un único tanto desde los doce pasos por parte de Kylian Mbappé, la escuadra blanca suma sus primeros puntos en el debut en el fútbol español de Xabi Alonso como nuevo entrenador merengue.

Luego de haber jugado desde 2009 hasta 2014 con la escuadra blanca, donde disputó 236 partidos y firmó seis goles, treinta y dos asistencias y títulos como la Liga de Campeones de la UEFA en 2014, el vasco vuelve a pisar el verde del Santiago Bernabéu, aunque desde el banquillo.

"Lo que más me gusta es la mística"

"La vuelta al Bernabéu ha sido especial, inolvidable. El volver aquí ha sido muy bonito, y espero que sea la primera de muchas victorias", declara en rueda de prensa, al mismo tiempo que manifiesta lo que más le gustó de volver: "La mística, la grandeza que tiene el club y no solo el presente, también la historia y el futuro que queda por recorrer".

Osasuna tuvo más pretemporada

El Real Madrid se hizo con el triunfo. Sin embargo, sufrió para conseguirlo, cosa que justifica Alonso con el tiempo de preparación de su rival para el arranque liguero: "Hay cosas positivas empezando por el resultado que es lo importante. Osasuna ha tenido más tiempo para la pretemporada y se ha notado, era un equipo muy bien trabajado".

La escuadra merengue solo tuvo dos partidos de pretemporada debido a que llegaba de disputar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Del mismo modo, Alonso comenta que el escenario del partido pudo ser diferente: "Si hubiésemos marcado al principio del partido, hubiese cambiado el contexto por completo".

Debut de Mastantuono

A los sesenta y ocho minutos de partido, ingresó Franco Mastantuono por Brahim Díaz, siendo el argentino el nuevo refuerzo de la escuadra blanca: "Creía que podía aportar y ha tenido buenos minutos".

"Se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo emocional pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto", añade el estratega, quien también considera que futbolistas como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras estuvieron a la altura.