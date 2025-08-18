Fútbol español

Xabi Alonso habló sobre Rodrygo

Xabi Alonso durante la rueda de prensa previa a la primera jornada liguera, comentó sobre sus planes con Rodrygo. 

Por Oriana Garcia
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 10:17 am
Foto cortesía
El Real Madrid arranca el torneo liguero este martes 19 de agosto frente a Osasuna desde el Santiago Bernabéu y los blancos están listos para saltar al terreno. Y tras varias semanas de rumores sobre el brasileño Rodrygo y su estadía con el club blanco para este curso, el técnico español Xabi Alonso, se refirió a él. 

Xabi, durante la rueda de prensa previa a la primera jornada liguera, comentó sobre sus planes con el delantero de 24 años “Rumores en verano hay muchos. Le he visto bien”.

“Cuento con todos y quiero que estén sintiendo por y para el equipo y que estén al 100%. Eso es lo que me preocupa y lo que me ocupa ahora mismo” afirmó con firmeza el entrenador blanco.

Xabi respalda a Rodrygo

Con esas declaraciones, Xabi disipa muchos rumores que han estado rodeado a Rodrygo desde que el Mundial de Clubes terminó. Torneo donde el brasileño no fue tomado mucho en cuenta por Xabi, lo que avivó la llama sobre su rol dentro del esquema del nuevo entrenador madridista. 

Listo para la 2025-26

Después de toda la incertidumbre de verano sobre Rodrygo, lo cierto es que está listo y disponible para jugar mañana en el primer encuentro del Real Madrid en LaLiga temporada 2025-26.

