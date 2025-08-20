Kylian Mbappé consigue un nuevo registro con el Real Madrid en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid hizo su tan ansiado debut para el inicio de una nueva temporada en la Primera División del fútbol español. El pasado martes 19 de agosto, recibieron la visita del Club Atlético Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu y, con una actuación estelar de su nuevo “10”, Kylian Mbappé, se quedaron con los tres puntos con un resultado final de un gol por cero.

Pero lo relevante en lo que fueron estos 90 minutos de juego es que cada detalle cuenta, y la precisión desde los once metros puede marcar la diferencia. El delantero francés ha demostrado que no solo brilla por su velocidad y talento en el juego abierto, sino también por su sangre fría en los momentos más tensos en los que su equipo más lo necesita.

Desde el inicio de la pasada temporada, Mbappé ha convertido ocho lanzamientos de penalti en la competición española. Esta cifra lo coloca como el jugador más efectivo en esta faceta del juego, igualando a Ante Budimir, referente ofensivo de Osasuna.

Kylian Mbappé y un nuevo récord en España

Su impacto en LaLiga trasciende los números. Con apenas una campaña en España, el campeón del mundo en 2018 ya ha dejado claro que es un futbolista determinante en todas las fases del juego.

Si bien es cierto que los penaltis representan una parte específica de su repertorio, son también un símbolo de su liderazgo como estrella. Además, en el Real Madrid, donde la exigencia es máxima y los rivales esperan cualquier fallo, es primordial que pueda ser lo más efectivo posible.

Finalmente, con la temporada iniciando, todo apunta a que Kylian Mbappé seguirá ampliando su registro y defenderá su reconocimiento de ser el máximo goleador de LaLiga y continuar consolidando su historia con el Real Madrid.