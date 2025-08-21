Fútbol Español

FC Barcelona iniciará la Champions de visitante tras petición oficial a UEFA

En función de culminar las obras de remodelación del Spotify Camp Nou los culés aguardarán a la jornada 2 de Champions

Por Ricardo Rodríguez
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 03:34 pm
Spotify Camp Nou obras. Foto: Cortesía
Este jueves, el ente rector del fútbol europeo (UEFA) visitó las instalaciones del Spotify Camp Nou, en función de hacer una inspección y detallar el estado de la remodelación.

En función de este trabajo de observación, parece que dicha autoridad habría aceptado de forma extraoficial una solicitud del FC Barcelona que les permitirá debutar como visitantes en la Liga de Campeones. 

¿Por qué el Barça se estrenaría fuera de casa?

La idea de disputar la jornada 1 fuera de su sede, corresponde a que UEFA establece que solo debe usarse una misma infraestructura para albergar cada partido de la competición.

De tal forma, si se jugara este partido inaugural en el estadio Lluis Companys de Montjuic, nuevamente esta sería la casa del conjunto catalán en competiciones europeas por la temporada 2025-2026.

Por su parte, la entidad blaugrana no quiere dejar atrás el sueño de volver al Spotify Camp Nou, aunque el 28 de agosto deberán establecer con certeza cuál será la sede a emplear.

Este visto bueno reciente, daría un mayor margen al Barça para culminar el proyecto de la remodelación antes de finales de septiembre, ya que la jornada 2 de la UEFA Champions League se efectuará entre el 30 de ese mes y el 1 de octubre.

Jueves 21 de Agosto de 2025
Fútbol Español