Venezolanos que jugarán esta semana en competiciones UEFA: Jornada de Champions, Europa League y Conference

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano se ilusiona con la posibilidad de sumar nuevos representantes en la fase de liga de las prestigiosas competiciones europeas.

Tres futbolistas Vinotintos se encuentran en la cuarta y última ronda de los playoffs de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, a solo una eliminatoria de alcanzar la fase de liga y competir contra los mejores del continente.

Europa League: Córdova y Chacón buscan su lugar

En la UEFA Europa League, la segunda competición de clubes más importante del continente, dos venezolanos tienen la oportunidad de hacer historia con sus respectivos equipos.

Sergio Córdova (Young Boys): El delantero vinotinto llegó recientemente para reforzar el equipo procedente del Alanyaspor. El Young Boys se enfrentará en la ida al ŠK Slovan Bratislava de Eslovaquia este jueves 21 de agosto a las 2:15 PM (hora de Venezuela).

Yerson Chacón (AEK Larnaca): El joven extremo criollo, que ha demostrado su versatilidad y visión de juego, intentará clasificar con el AEK Larnaca. Su rival en esta decisiva ronda será el Brann de Noruega. La ida se jugará el mismo jueves 21 de agosto a la 1:00 PM (hora de Venezuela).

Conference League: Makoun en la recta final

En la UEFA Conference League, la tercera competición de clubes de Europa, Christian Makoun tiene la misión de llevar a su equipo a la fase de grupos.

Christian Makoun (Levski Sofia): El zaguero, que se ha consolidado como un pilar en Levski Sofia de Bulgaria, se enfrentará en una exigente eliminatoria al AZ de Países Bajos. El partido de ida se disputará el jueves 21 de agosto a las 2:00 PM (hora de Venezuela).

¿Cuáles serán los juegos de los playoffs de la Champions League?

Cabe destacar, que aunque no haya ningún venezolano en la ronda previa de la Champions League, también es importante conocer cuáles serán los partidos de la máxima competición a nivel de clubes en el "Viejo Continente".