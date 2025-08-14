Este joven venezolano a un paso de clasificar a la UEFA Europa League

Suscríbete a nuestros canales

El futbolista venezolano Yerson Chacón está a un paso de un logro histórico con su club, el AEK Larnaca. El delantero de 22 años y su equipo han avanzado a la cuarta y última ronda de clasificación para la UEFA Europa League, después de dejar en el camino al Legia de Varsovia con un marcador global de 5-3.

El equipo chipriota cimentó su clasificación en el partido de ida, donde consiguió una contundente victoria de 4-1. A pesar de una derrota por 2-1 en el partido de vuelta, el resultado fue suficiente para asegurar su pase a la siguiente fase.

Chacón a un paso de la gloria

Yerson Chacón, exjugador del Deportivo Táchira, ha sido una de las figuras clave en este recorrido. A lo largo de las tres rondas previas disputadas, el joven extremo criollo ha dejado su huella con dos goles y una asistencia, demostrando un rendimiento destacado que lo ha convertido en una pieza fundamental para el ataque de su equipo.

Ya la temporada pasada dejó muestras de su increíble potencial, en lo que fue su primera experiencia en el "Viejo Continente". En caso de clasificar a la fase de liga de la UEFA Europa League, le serviría como una oportunidad única para mostrarse ante equipos de ligas más competitivas, con la intención de buscar mejores destinos en el futuro.

Ahora, el AEK Larnaca se enfrenta a su último gran obstáculo antes de poder soñar con la fase de grupos. Su próximo rival será el SK Brann, un equipo de la primera división de Noruega. De conseguir la victoria, Yerson Chacón y su equipo harían historia al asegurar su lugar en el prestigioso torneo europeo.