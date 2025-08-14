Así fue el último gol de Salomón Rondón en España (+ Video)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de año y medio con el Pachuca de la Liga MX, el atacante venezolano Salomón Rondón será transferido al Real Oviedo, equipo que acaba de ascender a la Primera División del fútbol profesional en España.

El caraqueño volverá a jugar en LaLiga tras trece años en los que estuvo jugando en países como Rusia, Inglaterra, China, Argentina y México. Del mismo modo, regresa al país ibérico, donde militó en equipos como Las Palmas y Málaga.

Al cuadro boquerón llegó en la temporada 2010/2011 y convirtió dieciséis goles en su primera campaña y once en la segunda, donde consiguió la primera y única clasificación de los andaluces a la Liga de Campeones de la UEFA.

Dicho pase a la Champions League se produciría un 13 de marzo de 2012, cuando su club jugó la última jornada liguera frente al Real Sporting de Gijón en La Rosaleda, venciendo por marcador de uno a cero.

¿El autor del único gol? Salomón Rondón, quien cabeceó un tiro de esquina en los primeros minutos del segundo tiempo para poner en ventaja al Málaga. Ese sería su último tanto en el fútbol español.

