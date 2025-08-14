Así fue la original presentación de Yordan Osorio con el Deportivo La Guaira (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano viene de firmar un mercado de fichajes con bastantes sorpresas. Nombres como Darwin Machís (UCV), Yohandry Orozco (Carabobo), Yonathan Del Valle (Carabobo), Adalberto Peñaranda (Deportivo Táchira) y Yordan Osorio (Deportivo La Guaira) han dado el campanazo.

Justamente, sobre este último se está hablando muchísimo en redes sociales porque ya fue anunciado por el equipo de La Guaira, pero más allá de la bienvenida también por lo peculiar que fue la presentación ante la afición.

El cuadro del litoral compartió un video en sus plataformas digitales en las que se juega con la imagen del mítico Michael Jordan, considerado como el mejor jugador de baloncesto en la historia y de quien se habría inspirado el nombre del zaguero criollo.

En esa misma secuencia del video se pudo ver al defensor con la camisa de la Vinotinto y la del cuadro naranja, al que defenderá después de su paso por el fútbol italiano con el Parma.