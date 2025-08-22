El Barcelona podría tener la plantilla más corta de su historia ¿Es un riesgo?

Suscríbete a nuestros canales

La planificación de la plantilla del FC Barcelona para la presente temporada ha tomado un rumbo diferente al de años anteriores. El nuevo entrenador, Hansi Flick, parece estar optando por un grupo más reducido, pero con un enfoque en la calidad y la competitividad.

Reducción de la plantilla

La temporada pasada, el Barcelona contaba con 23 jugadores con dorsal profesional. Sin embargo, a día de hoy, esa cifra se ha reducido a solo 20.

La salida de futbolistas y los rumores de posibles traspasos, como los de Marc Casadó y Fermín López, han llevado a Hansi Flick a cerrar públicamente la puerta a más marchas, buscando mantener un núcleo sólido de jugadores.

Actualmente, la página oficial del club muestra solo a 17 jugadores de campo, a los que se suman cuatro porteros. Cabe destacar que el guardameta Wojciech Szczęsny aún no ha sido inscrito oficialmente, y Marc-André ter Stegen se encuentra lesionado de larga duración (se operó la espalda).

La apuesta por la calidad sobre la cantidad

A pesar de tener una plantilla más corta, la estrategia de Hansi Flick busca un objetivo claro: mayor competitividad. Un plantel con menos jugadores permite un enfoque más concentrado en la cohesión y en la táctica, además de ofrecer una oportunidad de oro para que los jóvenes talentos de la "Masía", como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Héctor Fort, sigan ganando protagonismo.

La apuesta por un equipo más competitivo también implica que los jugadores que se queden en el equipo tendrán más presión por mantener un nivel alto. Este enfoque podría ser beneficioso para el Barcelona, que busca un resurgir en el plano deportivo y volver a pelear por los títulos más importantes.

Sin embargo, es importante recordar que la temporada es muy larga y tener un plantel con apenas jugadores es bastante riesgoso, teniendo en cuenta problemas de lesiones o bajo rendimiento de las figuras.