Estas son las plantillas más jóvenes de LaLiga EA Sports (+detalles)

Para esta campaña 2025-2026, más de 100 fichajes se registraron entre los 20 equipos de LaLiga. Y con estos cambios, también varían los promedios de edad en cada plantilla.

Aún así la llegada -en calidad de préstamo- de Marcus Rashford y el portero Joan García, no privó al FC Barcelona de presumir el plantel más joven de la temporada, tal y como en la zafra 2024-2025.

¿Cuáles son los promedios de edad más bajos?

Los 10 equipos que destacan en este apartado son el conjunto blaugrana con una media de edad de 25.5 años; Real Sociedad (25.6 años); Real Madrid (25.7); Levante UD (26 años); RCD Espanyol (26.2 años); Villarreal CF (26.3 años); RC Celta (26.3 años); Elche CF (26.5 años); Sevilla FC (26.6 años) y Athletic de Bilbao (26.7 años).

Tanto el cuadro catalán como el blanquiazul repiten sus posiciones en este renglón, ya que en el periplo pasado (2024-2025) lideraban dicha categoría con 24.70 y 25.0 años de promedio respectivamente.

Estas cifras no toman por sorpresa a la afición del fútbol mundial, especialmente en el caso del Barça, ya que poseen piezas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, que tienen 18 años de edad y ya han debutado local e internacionalmente.

Por su parte, los delanteros canteranos Álex Marchal (18) y Daniel Díaz Gandara (19), son los más jóvenes de La Real y buscarán debutar en la presente campaña. Asimismo, el defensor Jon Martín de 19 años quiere seguir consolidándose en la alineación tras disputar 13 duelos (3 de ellos en Europa League) en la 2024-2025.