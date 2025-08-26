Fútbol Español

¡Sigue el caos! FC Barcelona tiene 3 jugadores por inscribir en una semana

La entidad blaugrana está en la última fase de la cuenta regresiva para registrar a todo su plantel

Por Ricardo Rodríguez
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 07:45 am
Joan Laporta. Foto: Cortesía EFE
El próximo lunes, 1 de septiembre, culminará el periodo de inscripción en LaLiga cuando finalice el mercado veraniego de traspasos. Pero estos próximos días, serán de extremo trabajo para las oficinas administrativas del FC Barcelona.

Esta preocupación para el conjunto catalán corresponde a los 3 jugadores que no han logrado añadir a la plantilla con la que contarán para disputar el campeonato de la primera división española.

¿Quiénes faltan por inscribir?

Dentro de los tres nombres que aún no conforman el plantel blaugrana, oficialmente, dos piezas claves de la temporada 2024-2025 se vieron afectados, mientras que el último fue uno de los más recientes fichajes para la zafra 2025-2026.

Tal es el caso del portero polaco Wojciech Szezsny, el lateral izquierdo Gerard Martín y del recién adquirido delantero sueco, Roony Bardghji.

El único de ellos cuyo panorama parece esclarecerse próximamente, es el guardameta que se apoderó del pórtico en la pasada campaña, tras la lesión de Marc André Ter Stegen. Esto, debido a la cesión del también cancerbero Iñaki Peña al Elche FC, lo cual incluso le permitiría estar disponible en el banco este fin de semana ante Rayo Vallecano.

Asimismo, las próximas salidas del mediocampista Oriol Romeu y el defensor Héctor Fort contribuyen a la futura inscripción de Martín y Roony, pero no resuelve el conflicto inmediatamente.

Por lo tanto, las únicas opciones que aparecen como salvavidas para los culés son: solicitar un segundo aval a LaLiga o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de cara a inicios de septiembre o cerrar la venta de los nuevos palcos VIP del Camp Nou, que suponen 100 millones de euros aplicables a la masa salarial.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

