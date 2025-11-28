¡Enciende la pista! Jinete Edgar Pérez obtiene brillante doblete en el Championship Meet de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este viernes 28 de noviembre, se inició el segundo día del Championship Meet con la programación de 10 competencias en el hipódromo de Gulstream Park, en Hallandale Beach, Florida.

Gulfstream Park: Édgar Pérez Doblete Championship Meet

El jinete venezolano Edgar Pérez conquista el óvalo de Florida con dos competencias clave durante la reciente programación, demostrando su excelente estado de forma y ratificando su calidad profesional en el hipismo estadounidense. Su actuación eleva el nombre de Venezuela en el exigente circuito hípico internacional.

Comenzó en la segunda carrera, un Maiden Claiming de 29 mil dólares para potrancas de dos años, en recorrido de 5 1/2 furlones (1.100 metros) en tapeta. Allí, el "Tendón" Pérez ganó con la tordilla Frosty Belle (número 4), presentada por Henry Collazo, con un crono de 1:04’’3 para el tiro de los 1.100 metros y dejó un dividendo de taquilla de $15.60 a ganador, $5.20 el place y $3.40 el show.

Mientras que en la sexta carrera, el látigo criollo llevó al paddock de ganadores a la también dosañera New Life (número 6), presentada por Víctor Barboza Jr, la cual fue un Maiden Claiming de 38 mil dólares y pagó un sorpresivo dividendo de $17,20 a ganador, $9,00 el placé y $5,00 el show.

Resultados: Gulfstream Park

Edgar Pérez al consiguió estas victorias suman un total de 44 en lo que va de año y la número 1124 de por vida en los hipódromos estadounidenses.

Para este fin de semana, el jockey criollo espera una intensa jornada con cuatro compromisos de montas en la pista estadounidense. De esta manera buscará sumar victorias y consolidar su destacada actuación en la hípica norteamericana.