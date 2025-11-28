La máquina a tono: Así quedó la preparación de Calandagan previo a su participación en el Japan Cup 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, el ejemplar irlandés Calandagan, ganador de tres carreras de Grupo 1 en este 2025 y recientemente ganador Caballo del Año y Caballo Maduro, en la pasada 35ª edición de los Premios Cartier de Carreras, estuvo presente en el Hipódromo de Tokio por lo que fue su preparación previa para la Japan Cup (Gr1) a disputarse este domingo 30 de noviembre en el mencionado óvalo japonés.

Calandagan: Ejercicio Tokio Japan Cup

A través de un video publicado por diversas redes sociales se pudo observar al pupilo de Francis-Henri Graffard, ejercitándose con galopes preparatorios en la propia pista de Tokio en lo horas de la mañana del mismo jueves por lo que se encuentra listo para lo que será la carrera internacional de Grado 1 más importante.

Hay que destacar que el cuatroañero irlandés es uno de los candidatos que más suena para la Copa de Japón y eso se debe al mérito de ganar las tres importantes pruebas selectivas europeas, entre ellas: El Gran Prix de Saint Cloud (Gr.1), el King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) y el Champion Stakes (Gr.1).

En fin, Calandagan se perfila comoel primer europeo en 20 años para la venidera Japan Cup (Gr.1). No obstante, el caballo deberá superar el desafío de los poderosos ejemplares locales. Sus principales rivales serán Croix Du Nord y Shin Emperor, quienes defienden la bandera japonesa. Calandagan enfrentará la difícil tarea de destronar a estos locales en una de las pruebas más exigentes del calendario nipón.