Campeón de Champions League asoma con unirse a Messi con Miami Inter

Después de extender su acuerdo con Miami Inter hasta 2028, Lionel Messi está a las puertas de disputar su primera final en la MLS, teniendo un papel protagónico con 35 goles en la presente temporada, incluyendo seis tantos y par de asistencias.

Previo al compromiso contra New York City para definir al campeón de la Conferencia Este, la franquicia de la Florida tendría en la mira a la próxima estrella que acompañe al astro argentino en la siguiente campaña del balompié estadounidense. Según reporta el medio alemán BILD, Timo Werner, delantero del RB Leipzig, se encuentra en el radar de la organización en medio de los esfuerzos del club para reforzar su plantilla para 2026.

La llegada de la estrella argentina ha elevado las expectativas en la Major League Soccer (MLS), y el Inter de Miami está decidido a hacer todo lo posible para construir un equipo competitivo en torno a Messi. En este contexto, Werner, con su capacidad goleadora y experiencia en ligas europeas, se perfila como una pieza clave para fortalecer la ofensiva del equipo.

Timo Werner cerca de unirse a Messi en la MLS

La gran temporada de Messi en Estados Unidos, donde cuenta con grandes posibilidades de proclamarse como campeón de la liga, ha motivado a la gerencia del equipo moverse para mantenerse entre los más competitivos para la próximos ediciones del certamen.

Werner fue campeón con el Chelsea en la UEFA Champions League en 2021 y actualmente atraviesa por un momento complicado con su club. El atacante ha perdido protagonismo en el RB Leipzig y ha disputado pocos minutos en los últimos meses, razón que lo obligaría a salir y cambiar de aires.

El interés del Inter de Miami por el delantero alemán tiene sentido, ya que el club busca realizar ajustes importantes en su ataque para mejorar su rendimiento en la próxima temporada. Con la salida de Allen Obando y la incertidumbre sobre la continuidad de Luis Suárez, se le puede abrir un puesto a la figura europea de uniformarse con Miami.