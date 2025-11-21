José Pekerman afirma que Lionel Messi estuvo cerca de jugar con España

Suscríbete a nuestros canales

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina es un capítulo dorado en el fútbol mundial, pero estuvo a punto de no escribirse.

En el año 2004, una gestión decisiva del entonces estratega de las juveniles argentinas, José Néstor Pekerman, se convirtió en la jugada maestra que evitó que el prodigio de Rosario vistiera los colores de la Selección Española y cambiara para siempre el destino de la Albiceleste.

El propio técnico, quien hizo debutar a Lionel Messi en la absoluta, rememoró recientemente este momento crucial durante un evento organizado por el diario Olé.

Los papeles listos para la 'Roja'

El riesgo era real y tangible. La "Pulga" que se desarrollaba en La Masía del FC Barcelona desde temprana edad, había llamado la atención de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Dada la normativa de la FIFA en ese momento, si un jugador participaba en un torneo oficial con una selección juvenil, quedaba automáticamente ligado a esa nación.

“Estaban los papeles preparados para que Messi, que tenía 18 años, fuera al Mundial Sub-20 con España. Entonces arrancó el operativo”, confesó Pekerman.

El "Operativo" que cambio todo

Consciente de que Argentina no podía permitirse perder a un talento generacional como Lionel Messi, José Pekerman montó un rápido y discreto "operativo" para asegurar su adhesión a la Albiceleste.

La clave era hacerlo debutar en un partido no oficial con la selección juvenil de Argentina. El objetivo era que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pudiera presentar ante la FIFA una prueba de que el talentoso atacante ya había participado con su país natal.

El debut y bloqueo final

El plan se ejecutó con urgencia. Argentina Sub-20 organizó un partido amistoso específicamente para garantizar la presencia de Lionel Messi.

Fecha Clave: 29 de junio de 2004

Rival: Selección de Paraguay Sub-20

Resultado: Argentina goleó 8-0.

Messi saltó al campo en el descanso sustituyendo a Ezequiel Lavezzi y impacto fue inmediato: asistencia y gol.

Con esa participación, la AFA obtuvo la evidencia necesaria para bloquear cualquier intento de España de convocarlo para el Mundial Sub-20. La camiseta albiceleste se había asegurado a su máxima estrella.