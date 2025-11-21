Hansi Flick no descarta poder entrenar a Lionel Messi en el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

La rueda de prensa previa al partido del FC Barcelona contra el Athletic Club se convirtió en el escenario de una declaración que ha encendido nuevamente la llama de la esperanza en el corazón de los aficionados culés con el posible regreso de Lionel Messi al club de sus amores.

El protagonista de la frase que ilusiona es el entrenador alemán, Hansi Flick, quien fue consultado directamente sobre la posibilidad de dirigir al astro argentino, cuyo nombre no ha dejado de sonar en las últimas semanas como su retorno al Camp Nou.

Desata la euforia

Con una sonrisa que desvelaba a partes iguales admiración y prudencia, el ex técnico del Bayern Múnich no dudó en elogiar al que es considerado la máxima leyenda del club.

"– ¿Por qué no? Messi es el mejor jugador de estos últimos 10 años. Siempre he apreciado verle jugar. Su contrato acaba en el 2028 y el mío, en el 2027. No depende de mí".

La respuesta, cargada de una admiración incondicional por la figura del 10, fue el combustible perfecto para avivar las fantasías de los seguidores azulgranas.

Aumentan los rumores

Esta declaración de Hansi Flick, se produce en un contexto donde el rumor del regreso de Lionel Messi, actualmente en el Inter Miami de la MLS, ha cobrado una fuerza inusual.

El propio Messi ha manifestado en el pasado su deseo de volver a vivir en Barcelona, sintiendo a la ciudad como su casa. Además, su reciente visita, al nuevo Camp Nou agitó las emociones del barcelonismo, dejando claro que el vínculo con la institución y la ciudad sigue intacto.

Aunque el técnico deslizó la realidad de los contratos, el hecho de no haber cerrado la puerta de manera categórica ha permitido a los culés mantener viva la esperanza de ver, quizás, el último baile de su ídolo vestido de azulgrana.