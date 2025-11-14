¡Nueva exhibición de Messi! Firmó un gol con Argentina y se acercó a los 900 goles en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

La selección Argentina volvió a la acción este viernes 14 de noviembre, comandada por su máxima estrella, Lionel Messi. El capitán albiceleste lideró al combinado a una nueva victoria, esta vez durante el amistoso contra Angola en este parón FIFA.

El veterano futbolista y campeón del mundo en Qatrar 2022, fue clave en el triunfo 0-2 de los suyos, primero al ceder el primer tanto en el duelo con una asistencia precisa para Lautaro Martínez al minuto 43', lo que además vino a ser su pase de gol número 401 en su trayectoria.

Posteriormente, tuvieron que pasar muchos minutos para que el propio Martínez devolviera el favor a Leo y sumar el segundo en el marcador, que se dio en el epilogo del partido al 82'.

¿A cuántos goles llegó Lionel Messi y cuántos necesita para llegar a 900?

Uno de los temas más seguidos sobre el delantero argentino está relacionado a sus estadísticas goleadoras, que ya lo tienen muy cerca de llegar nada más y nada menos que a la cifra redonda de los 900 goles en su carrera.

Con esta nueva diana realmente ese apartado está muy a tiro, tras llegar a su tanto 896 y dejar el conteo a solo cuatro goles de la importante estadística. Al mismo tiempo, su encuentro con la red contraria fue el 115 con la selección nacional, donde también es el líder de ese renglón.

Sobre el partido, el técnico argentino reflexionó: "Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola". "Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor", agregó.

Finalmente, Lionel Messi viene de una semana en la que dejó muchos titulares, después de su fotografía en el nuevo Camp Nou y sus declaraciones en el diario Sport sobre Barcelona.