Mundial Sub-17¿A qué hora juega la Vinotinto en los dieciseisavos de final?

La Vinotinto Sub-17, bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, se prepara para el partido más importante hasta ahora en el Mundial Qatar 2025. El equipo venezolano disputará los dieciseisavos de final en un encuentro de eliminación directa ante su similar de Corea del Norte.

Este compromiso marcará un punto de inflexión, ya que el ganador obtendrá el anhelado boleto a los octavos de final del torneo mundialista.

Fecha, hora y sede del partido

Los aficionados venezolanos deberán estar atentos a la programación para apoyar a los jóvenes talentos en este crucial enfrentamiento:

Detalle Información Partido Venezuela Sub-17 vs. Corea del Norte Sub-17 Fase Dieciseisavos de Final Fecha Sábado 15 de Noviembre Hora (Venezuela) 11:15 AM Sede Aspire Zone - Pitch 4, Qatar

El camino recorrido de ambos equipos

La Vinotinto Sub-17 llega a esta instancia con la moral en alto, tras una sólida fase de grupos que la consolidó como una de las sorpresas del torneo.

Venezuela (1° del Grupo E)

Récord: Dos victorias y un empate.

Desempeño: Los dirigidos por Vizcarrondo finalizaron la primera fase en el primer lugar del Grupo E, demostrando consistencia y solidez en su juego.

Corea del Norte (Mejor tercero del Grupo G)

Récord: Una victoria, un empate y una derrota.

Desempeño: El combinado asiático logró su clasificación a la ronda eliminatoria como uno de los mejores terceros del Grupo G (cuatro puntos), siendo superado por Colombia y Alemania.

El duelo promete ser un choque de estilos entre la solidez de la Vinotinto y la disciplina de Corea del Norte. A las 11:15 AM (hora de Venezuela) de este sábado, los ojos del país estarán puestos en los juveniles que buscan hacer historia y avanzar en el Mundial Qatar 2025.