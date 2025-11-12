¡Alerta! Estos son los jugadores apercibidos de la Vinotinto Sub-17 en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, se prepara para los dieciseisavos de final del Mundial Qatar 2025 contra Corea del Norte.

Más allá del reto deportivo que implica el rival asiático, la selección nacional afronta el encuentro con una importante preocupación disciplinaria: ocho de sus jugadores están apercibidos y a solo una tarjeta amarilla de perderse los hipotéticos octavos de final.

Este panorama exige que el equipo juegue con "cabeza fría" y una concentración máxima no solo en el aspecto táctico, sino también en el control de las emociones y la disciplina, ya que una amonestación innecesaria podría dejar al cuerpo técnico sin piezas clave para la siguiente fase.

La lista de los apercibidos

Un total de ocho juveniles venezolanos han acumulado una tarjeta amarilla en la fase de grupos y, según el reglamento del torneo, si reciben una segunda amonestación en el partido contra Corea del Norte y Venezuela clasifica, serán suspendidos automáticamente para el siguiente encuentro.

Los jugadores de la Vinotinto Sub-17 que están en capilla son:

Henrry Díaz

John Mancilla

Dioner Fuentes

Ricardo Rincones

Yimvert Berroterán

Luigi Pagano

Román Davis

Marcos Maitán

Oswaldo Vizcarrondo deberá ponderar cuidadosamente la necesidad de alinear a estos jugadores y la forma en que deben afrontar cada disputa, pues la ausencia de alguno de ellos podría ser muy sensible en la ronda de octavos de final.

¿Cuándo se borran las tarjetas?

Un punto clave del reglamento del Mundial Sub-17 que beneficia a la selección venezolana es que las tarjetas amarillas se "limpian" a partir de los cuartos de final.

Esto significa que, si Venezuela avanza a esa instancia, los jugadores que tengan una amarilla acumulada podrán jugar el partido de cuartos sin riesgo de suspensión.

Sin embargo, para llegar a ese "borrón y cuenta nueva", es vital superar el escollo de los dieciseisavos contra Corea del Norte y posible choque de octavos de final entre el ganador de Japón vs Sudáfrica.