Mundial Sub-17: La Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo asegura el liderato en un partido sufrido

La Vinotinto Sub-17 se coronó como líder del Grupo E del Mundial Qatar 2025, pero lo hizo en un partido que estuvo lejos de ser un trámite. El plan de rotación del seleccionador Oswaldo Vizcarrondo, diseñado para dar descanso y minutos frescos a la plantilla, se encontró con una brava reacción de Haití, obligando a los juveniles venezolanos a apretar los dientes y recurrir a la jerarquía para sellar una sufrida victoria por 4-2.

El encuentro comenzó exactamente como lo había soñado Vizcarrondo. El equipo, con seis caras nuevas, mostró la energía deseada y un dominio de balón que rápidamente se tradujo en goles. Apenas en el minuto 6, abrieron el marcador con la autoridad de Diego Claut, quien mantuvo su sitio en el once titular y demostró su olfato goleador.

La ventaja se duplicó poco después. En el minuto 14, el recién incorporado John Mancilla fue derribado dentro del área, forzando un penal que él mismo se encargó de transformar con solvencia. Con el 2-0 en el bolsillo y un juego fluido, parecía que la jornada sería plácida.

Sin embargo, el exceso de confianza y una natural bajada de la intensidad permitieron a Haití encontrar oxígeno. El cuadro caribeño aprovechó los espacios cedidos y, justo antes del descanso, Dabens Jacquet desató un potente remate desde fuera del área que se coló en la portería, acortando distancias y metiendo presión en el marcador: 2-1.

Alarma en el segundo tiempo

El gol haitiano fue una inyección de moral para el rival y una dura bofetada para la Vinotinto. El complemento vio a una selección haitiana transformada, presionando con ferocidad y creyendo en el empate. La pesadilla se materializó cuando Woodson Felix logró igualar las acciones, dejando el marcador 2-2 y encendiendo todas las alarmas en el banquillo venezolano.

Con el empate, Venezuela perdía momentáneamente el liderato del grupo y Vizcarrondo reaccionó con la urgencia que requería el momento. Los cambios no tardaron en llegar, buscando recuperar a los jugadores de peso que habían iniciado en la banca.

La estrategia dio resultado. El equipo recuperó la compostura en el mediocampo y, lo más importante, encontró a su figura resolutiva.

David García, el héroe del partido

El partido, que amenazaba con convertirse en una decepción, encontró a su salvador en el delantero David García. Con su doblete, no solo restauró la ventaja, sino que certificó la victoria y el liderato.

Sus goles llegaron en el momento justo, producto de la mejoría ofensiva tras los ajustes de Vizcarrondo, demostrando la profundidad de la plantilla venezolana y la calidad de sus atacantes. El 4-2 final fue el justo premio a un esfuerzo que terminó siendo de alta intensidad.

A pesar de la zozobra, la Vinotinto Sub-17 cumplió su objetivo principal: terminar la fase de grupos en el primer lugar con un balance de dos victorias y un empate. Con siete puntos, Venezuela supera a Inglaterra (6 pts) y Egipto (4 pts), asegurando un cruce, en teoría, más favorable en los dieciseisavos de final. Haití, por su parte, se despide del Mundial sin sumar puntos.