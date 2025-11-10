¡Por el liderato! Vizcarrondo realiza cambios importantes en el XI titular Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Oswaldo Vizcarrondo ha tomado una importante decisión para el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. Se trata de una rotación masiva y ofensiva contra Haití, en busca de la victoria que selle el liderato del Grupo E.

Con la clasificación a dieciseisavos ya en el bolsillo, el seleccionador nacional ha optado por dar descanso a varias piezas clave, introduciendo una inyección de frescura y talento con clara vocación de ataque.

Seis novedades en el once

La alineación titular que saltará al campo frente a la selección haitiana presentará seis cambios respecto al último empate 1-1 contra Egipto. Este movimiento indica un posible cambio táctico, priorizando la velocidad por las bandas y la pegada en el frente de ataque.

Portero: Ángel Pérez

Defensas: Román Davis, Marcos Maitán, Eider Barrios, Ricardo Rincones

Mediocampistas: Gustavo Caraballo, Wiliander Muñoz, John Mancilla, Juan Uribe

Delanteros: David García y Diego Claut

Los jugadores que repiten titularidad

A pesar de la extensa rotación, Vizcarrondo mantiene un eje de cuatro jugadores que ya demostraron su valía en los partidos anteriores:

Román Davis: Lateral derecho que aporta solidez defensiva y un gran despliegue físico para sumarse al ataque.

Marcos Maitán: El referente de la defensa, cuya estatura y liderazgo son vitales en la pelota parada.

Juan Uribe: El extremo regular para Vizcarrondo sigue en el once, tras superar su sanción.

Wiliander Muñoz: El motor del mediocampo, esencial en la transición defensa-ataque y el equilibrio del equipo.

Diego Claut: El ariete buscará romper la sequía goleadora y estrenarse en el Mundial.

El objetivo es conseguir la victoria para llegar a los dieciseisavos de final como el líder indiscutible del Grupo E, un logro que confirmaría el gran momento de la Vinotinto Sub-17 en el Mundial.