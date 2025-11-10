Hipismo

¡Duelo en la cumbre! Dos entrenadores empatan el liderato tras 10 fechas cumplidas en La Rinconada

Aproximadamente seis reuniones quedan para poner fin a una extraordinaria temporada

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 10:31 am
Foto: José Antonio Aray/ Diseño: GM
Los entrenadores Carlos Luis Uzcátegui y Fernando Parilli Araujo se consolidaron como las figuras sobresalientes de la jornada dominical en el Hipódromo La Rinconada, cada profesional logró subir al recinto de ganadores en par de ocasiones.

Efectivamente una nueva jornada de carreras reunió una vez más a los amantes de las carreras de caballos que pudieron disfrutar de 13 carreras y un 5y6 marcado por resultado lógicos.

Empate en la estadística: La Rinconada Meeting 

 Gracias a las importantes victorias de sus ejemplares importados (Nikitis y Juan Valdez), el entrenador Carlos Luis Uzcátegui logró igualar el liderato de la estadística. Su hazaña fue posible porque Gabriel Márquez, quien ostentaba la punta, solo sumó un triunfo en la jornada, lo que permite así que el primer puesto quede en un emocionante empate.

                                       

(Nikitis) 

                  

(Juan Valdez)

Ya cumplida diez fechas de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Gabriel Márquez y Carlos Luis Uzcátegui con 12 victorias.

2-Fernado Parilli Araujo con 9 victorias.

3-Carlos Radelli y Ismael Martínez con 8 victorias.

4-Ramón García Mosquera, Pedro Coronil y Jorge Salvador con 5 victorias.

5-Jefferson Rivas y Wladimir Sánchez con 3 victorias.

 

 

