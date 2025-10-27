Carlos Luis Uzcátegui rompe el empate y se posiciona en la cima del meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional de La Rinconada celebró la reunión 41 con gran expectación. Trece emocionantes pruebas se disputaron en una jornada donde el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) fue la figura de la tarde y que trajo como resultados la victoria en gran carrera para el ejemplar Astuto.

Además de la acción en la pista, la recaudación del 5y6 nacional representó un punto de gran relevancia. El popular juego mantuvo su paso arrollador e imbatible al establecer, hasta el momento, la cantidad de 28 semanas consecutivas con montos récord.

Rompe el empate: Entrenador La Rinconada Carreras

La jornada selectiva de ayer puso en relieve a dos entrenadores por sus dobletes. Ismael Martínez se lució con las victorias de Jenifer Daniela y Time Report. De igual forma, José Luis Balzan alcanzó idéntico número de triunfos, gracias al desempeño de Tale Of May (USA) y Tower Star.

Por otra parte, en la estadística general, el triple empate que existía hasta la reunión anterior se rompió. El entrenador Carlos Luis Uzcátegui tomó la ventaja gracias al triunfo de Martinlouis, ejemplar que conquistó la cuarta válida del 5y6 nacional.

Ya cumplida la octava fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Carlos Luis Uzcátegui con 9 victorias.

2-Carlos Radelli, Fernando Parilli Araujo y Gabriel Márquez con 8 victorias.

3-Ismael Martínez con 6 victorias.

4-Ramón García Mosquera con 5 victorias.

5-Pedro Coronil con 4 victorias.