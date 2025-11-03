 "Trilogía y liderato": Gabriel Márquez comanda a los entrenadores en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador Gabriel Márquez se consolidó como la figura sobresaliente de la jornada dominical en el Hipódromo La Rinconada, al conseguir una trilogía de triunfos que lo catapultó al primer lugar de las estadísticas del tercer meeting.

La hípica no detiene su marcha y, la tarde de ayer, una nueva programación de carreras se hizo posible en el óvalo de Coche. El primer domingo de noviembre resultó interesante con la disputa de 12 pruebas, incluida la Condicional Especial, que se corrió en el marco de las carreras no válidas. En esta importante prueba, el triunfo correspondió al ejemplar importado Magicshadow (USA) en el recorrido de 1.600 metros.

Además de la acción en la pista, la recaudación del 5y6 nacional alcanzó una cifra significativa de Bs 183.317.040,00, a pesar de no establecer un nuevo monto récord en esta ocasión.

Nuevo líder de la estadística: La Rinconada Meeting

La jornada puso en relieve la eficacia del training de Gabriel Márquez gracias a un triplete de victorias. Márquez se lució con los triunfos de Luiguino, Colder Weather (USA) y el mencionado Magicshadow (USA).

(Luiguino)

Colder Weather (Usa)

Magicshadow (Usa)

Ya cumplida nueve fechas de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Gabriel Márquez con 11 victorias.

2-Carlos Luis Uzcátegui con 10 victorias.

3-Carlos Radelli y Fernando Parilli Araujo con 8 victorias.

4-Ismael Martínez con 7 victorias.

5-Ramón García Mosquera con 5 victorias.