Gabriel Márquez no titubea: Confía plenamente en sus presentados y sobre todo hay uno que le gusta fijo para la R42

A dos días para que la emoción se vuelva sentir en el óvalo de Coche con motivo a la realización de una nueva reunión de carreras que en este caso se va a realizar el primer domingo del mes de noviembre y que viene hacer la novena fecha del tercer meeting.

Entrevista: Ejemplar Fijo La Rinconada Reunión 42

Gabriel Márquez vive un buen tercer meeting hasta el momento acumula un total de ocho victorias que lo ubican empatado en el segundo lugar a solo una del puntero. Para este domingo el preparador tiene seis buenos compromisos del cual conversó la mañana de este viernes con el equipo de Meridiano Web.

“Saludos a toda la fanaticada y a la gente de Gaceta Hípica”

La de abrir las acciones, primera carrera en recorrido de 1.800 metros par de presentados Drako y Luiguino.

-En cuanto al ejemplar Drako, nuevamente va a los cuatro codos, pero ya el tiene experiencia en este tipo de recorrido. Se presenta como la velocidad de la prueba y considero que puede decidir.

En el caso de Luiguino, de verdad lo ha hecho muy bien con la monta de Jhonathan Aray y respetando a los demás ejemplares considero que el nuestro va estar en el tope del marcador.

Acto seguido un potro que lo hizo bien en su debut, Alkalino ahora en 1.200 metros.

-Este ejemplar lo ha hecho bien, se ha mantenido a base de galope. Es un potro sin duda alguna muy educado, en l acancha lo hace bien y espero que este domingo decida.

La tercera carrera también se presenta en 1.800 metros y cuenta con dos yeguas a participar, Mi Maritza y la importada Colder Weather.

-Mi Maritza, una yegua de cuatro años ganadora de una que lo viene de hacer muy bien en su carrera anterior en esta misma distancia. Para esta ocasión considero que ella estará en el marcador y no la dejen fuera de sus combinaciones.

En el caso de Colder Weather, a ella la tengo en un gran concepto. Estoy seguro que ella ira a los mejores lotes, Dios mediante obtengamos la victoria y de mantenerse sana la veremos participando en los clásicos.

Gabriel Márquez: Compromisos No Válidas Datos La Rinconada

Por último, en la Condicional Especial tiene el compromiso con Magicshadow en recorrido de 1.600 metros.

-Este ejemplar esta muy bien por cancha, tenemos muchas proyecciones con él. Sí, vamos a la clásica milla y Dios quiera obtenga la victoria a pesar de que la carrera es pareja me gusta con características de fija.