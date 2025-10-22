Gabriel Márquez: "Somos un pozo de fe" en la cita clave de este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo se viste de gala. La jornada del domingo consagra a una nueva figura en el selecto grupo de campeones del hipismo venezolano, con la celebración del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI). La exigente prueba se corre en un recorrido de 2.400 metros y es, sin duda, la carrera que paraliza el calendario nacional.

El equipo de Meridiano Web dedicó sus esfuerzos a conseguir las impresiones de los protagonistas. Cumplir con la afición hípica representa un objetivo central en eventos de esta magnitud. Por ello, abordamos al destacado entrenador Gabriel Márquez, un profesional que siempre atiende a nuestro llamado. Márquez detalló el estado y el chance de sus ejemplares, Toro Salvaje y Shakman, inscritos para la principal competencia del año.

Gabriel Márquez y su fe en el Simón Bolívar: La Rinconada

El entrenador Gabriel Márquez expresó su satisfacción por participar en la prueba cumbre del calendario: "Buenos días para toda la afición hípica. Me siento muy contento de participar en la prueba más importante, el Clásico Internacional Simón Bolívar. Tengo la oportunidad de presentar dos caballos."

Toro Salvaje, la gran esperanza

Márquez se mostró particularmente optimista con el potrillo Toro Salvaje: "Este es un potro joven de tres años, bastante sano, un caballo con mucha calidad y un pedigree excepcional, ya que es hijo de Curlin. Mañana hará su ajuste final y, gracias a Dios, se encuentra muy bien."

El profesional apeló a la moral del equipo: "Somos un pozo de fe; todo el equipo de cuadra, las conexiones y su propietario, depositamos mucha confianza en él y tenemos grandes expectativas. Dios quiera podamos obtener la victoria."

A pesar del optimismo, Márquez mantiene el respeto por sus rivales: "Respetamos a todos los participantes, ya que es una carrera de corte selectivo donde van los mejores caballos del patio y los importados con gran campaña. No es fácil, pero tampoco es imposible, y creo que Toro Salvaje conseguirá la victoria para la gloria de Dios."

Shakman, el guerrero outsider: La Rinconada Grado I

Respecto a su segundo presentado, el entrenador lo definió como un luchador: "Presento también a Shakman, sin duda alguna un guerrero que corrió todos estos eventos selectivos. Para esta ocasión, sale en calidad de outsider, pero la carrera que no se corre es la que no se gana. Creo que Shakman dará brillantez al clásico."

Márquez concluyó con un deseo: "El caballo está bien por cancha. Dios quiera que corra bien, llegue sano y nos dé la bendición a mí y a su propietario de ver los colores en esta prueba tan importante como es el Simón Bolívar."