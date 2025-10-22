Ramón Flores llega a 400 tablazos en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Ramón Flores se aprovechó de un estadio agradable de jonrones como es el Alfonso "Chico" Carrasquel para liderar la victoria de Bravos de Margarita (10-2) en el primero de una serie de dos juegos contra Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz.

Además de liderar el triunfo de los insulares con su primer jonrón de la temporada, el jardinero izquierdo vivió una jornada memorable en su carrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras ligar de 3-2 con tres anotadas, un remolque y par de boletos.

En su primera aparición al plato del partido, el patrullero pegó sencillo al jardín central en la parte alta del segundo inning, siendo el imparable número 400 de por vida en la pelota criolla, consolidándose como uno de los bateadores con mejor contacto que tienen los actuales subcampeones del circuito.

Ramón Flores llega a 400 hits en la LVBP

El guardabosque consigue la cifra redonda en su undécima campaña en el béisbol venezolano, participando con Tigres de Aragua y Bravos de Margarita, donde figura como capitán del equipo. Sus 400 indiscutibles en la liga se reparten en 154 hits con los bengalíes y 247 con los insulares.

No tenía idea de que estaba tan cerca de esa cifra. Siempre es bonito conseguir un hito como este, pero hay que seguir trabajando", declaró Flores, de acuerdo con el equipo de comunicaciones de Bravos de Margarita.

Enfocado en el título con Bravos de Margarita

Luego de quedarse a solo dos victorias de sumar el primer campeonato en la historia de la organización, el nativo de Barinas confesó que al equipo le faltó experiencia para afrontar las pasadas Finales de la LVBP y poder alcanzar el cetro, que terminó en manos de Cardenales de Lara.