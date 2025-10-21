Influencer venezolano casi fue robado en España: "Tengan mucho cuidado"

Suscríbete a nuestros canales

El creador de contenido venezolano Gabriel Herrera compartió en Instagram el mal momento que vivió en Granada, España, cuando estaba realizando contenido para su canal de YouTube. El joven aseveró que de manera rápida logró darse cuenta que una mujer le había sacado su cartera y detenerla.

Mala experiencia en España

El criollo que se convertirá dentro de poco en padre, indicó que la mujer fue muy astuta al abrir el bolso, sacar la cartera y alejarse por unos segundos en un callejón. Sin embargo, al darse cuenta la abordó y logró recuperar su cartera que tenía sus papeles de identificación, pasaporte, licencia, tarjetas y más.

“Tengan mucho cuidado cuando vengan acá. Las chicas de las tiendas me dicen que esto sucede casi todos los días. Me salve de un desastre, me di cuenta a tiempo, fuese sido un enorme desastre que se llevará todo”, comentó en un clip posteado en su perfil de Instagram.

En este sentido, destacó que era una señora mayor la que casi lo roba. Algo totalmente inesperado que lo hizo molestar y reflexionar de lo importante que se debe estar de sus pertenencias en los viajes que realiza por todo el mundo.

“Agarré a la señora y le quité la cartera. Tenía toda mi vida en la cartera. Esa mujer era muy astuta, corrí rápido para encararla. Se tapó la cara, pero la reconocí, gracias a Dios pude recuperar mi cartera que era lo más importante”, dijo.

Viajes por el mundo

Con casi tres millones de seguidores en YouTube, Gabriel Herrera ha logrado viajar y llevar un buen contenido de múltiples países como España, Portugal, Nueva Zelanda, Reino Unido, China, Ecuador Puerto Rico, entre otros.

Su contenido muestra paisajes, comida, viviendas, transporte, gastronomía y economía de los países.