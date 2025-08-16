El trágico accidente que terminó con la vida de una pareja de youtubers viajeros

Suscríbete a nuestros canales

Una pareja de youtubers viajeros fallecieron en un terrible accidente. Stacey Tourout y Matthew Yeomans, conocidos en las redes sociales como Toyota World Runners. documentaba sus aventuras en su canal de YouTube, sin embargo,

Ambos perdieron la vida en un trágico accidente en la Columbia Británica, Canadá, conmocionando a sus 200 mil seguidores en la plataforma de video.

Su contenido no solo mostraba paisajes impresionantes y retos de viaje, sino también la conexión especial que existía entre ellos, una dinámica que los hacía particularmente cercanos a su comunidad.

La noticia de su deceso fue confirmada por varios medios y por un emotivo comunicado de la madre de Stacey en las redes sociales.

Trágico accidente termina con un sueño

​La tragedia ocurrió el pasado 7 de agosto, cuando las autoridades locales recibieron un llamado de emergencia, cuando un vehículo todoterreno había sufrido un grave accidente en una zona remota de difícil acceso, en el Silver Cup Ridge.

Según el primer reporte el vehículo cayó por un acantilado de aproximadamente 200 metros, en un terreno rocoso. Sin posibilidades de conseguir sobrevivientes, las labores de rescate iniciaron pero fueron complejas debido a las condiciones del lugar.

Por ahora las circunstancias exactas del accidente aún se investigan, aunque se especula que la pareja pudo haber perdido el control.

Matthew Yeomans falleció en el lugar de los hechos, mientras que Stacey Tourout fue trasladada a un hospital, pero no logró sobrevivir a las graves heridas de su cuerpo.