Adiós a una leyenda: El salón de la fama Mike Doyle deja una huella imborrable en las carreras

A través de la cuenta oficial de X (@WoodbineTB), se dio a conocer el lamentable fallecimiento del entrenador de larga trayectoria Mike Doyle. Doyle, un respetado criador de caballos y Miembro del Salón de la Fama, fue una figura clave en la comunidad de carreras de Woodbine. Su impacto en el deporte hípico y en las personas que trabajaron junto a él perdurará por generaciones.

Condolencias de Woodbine Entertainment: Entrenador

“En nombre de todos en Woodbine Entertainment, quiero extender nuestras más sinceras condolencias a la familia de Mike, a sus amigos y a toda la comunidad de carreras de Woodbine”, declaró Michael Copeland, CEO de Woodbine Entertainment.

“Nuestro deporte se basa en la fuerza de las personas que dedican sus vidas a él, y las contribuciones de Mike a las carreras de Woodbine a lo largo de su carrera fueron significativas. Sus logros hablan por sí mismos, y su inquebrantable pasión por las carreras de caballos era evidente para todos los que trabajaron con él. Mike fue una parte importante de nuestra comunidad durante muchos años y lo extrañaremos profundamente”.

Trayectoria y Logros

Nacido en Dublín, Irlanda, Mike Doyle parecía destinado a una vida con caballos. A una edad temprana, conoció numerosas disciplinas equinas, incluyendo la doma y el entrenamiento de caballos de salto y de carreras mientras aún asistía a la escuela.

Doyle finalmente se mudó a Canadá, primero halló trabajo en Gardiner Farms antes de unirse al entrenador de Woodbine, Jim Bentley.

1978: Doyle tomó las riendas como entrenador del Bo-Teek Stable de George Frostad y ensilló a su primer ganador ese mismo año.

1984: Actuando en nombre de Eaton Hall Farm, Doyle compró la potra Bessarabian, hija del destacado semental de Ontario Vice Regent, por $122,000 a un amigo en Ocala, Florida. Las destacadas actuaciones de Bessarabian ayudaron a Doyle a ganar el Sovereign Award como Entrenador Destacado ese año.

Éxito Continuado: Doyle entrenó a numerosas estrellas a lo largo de su condecorada carrera, que incluyen a la ganadora del Canadian Oaks de 1989, Blondeinamotel, Wavering Girl y Wild Gale. Con este último, participó en la Triple Corona de Estados Unidos de 1993, terminó tercero tanto en el Kentucky Derby como en el Belmont Stakes.

1994: Formó parte del equipo que ganó el Queen's Plate con Basqueian, entrenado por Daniel Vella.

1997: Doyle regresó a tiempo completo a las filas de entrenamiento y continuó para disfrutar de numerosos éxitos junto a su asistente de toda la vida, Brent Harris, quien comenzó a trabajar con Doyle en el año 2000.

2014: Registró su victoria número 1000 de su carrera con Evangeline’s Hope en Woodbine el 25 de octubre.

2025 (Agosto): Doyle, quien trabajó para algunos de los propietarios más notables del mundo de las carreras, fue incluido oficialmente en el Salón de la Fama de las Carreras de Caballos de Canadá.

Cifras Finales: Números Trayectoria Entrenador

En total, Doyle concluyó su carrera con 1178 victorias, incluidas 29 victorias en carreras de apuestas (stakes victories), y $44,219,047 en ganancias de premios.