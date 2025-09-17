Notable Speech del Godolphin se lleva la Woodbine MIle (G1) de $1 millón

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de la cartelera clasificatoria para el Campeonato de Criadores efectuada el sábado en el hipódromo de Woodbine, Canadá. Se corrió la selectiva Woodbine Mile (G1) con una bolsa de un millón de dólares en premios, en la cual el consentido del Godolphin Stable, Notable Speech, cobró desquite y se adjudicó este evento y así su pase a la Breeders’ Cup Mile.

Breeders' Cup: Notable Speech se reivindicó en la Woodbine Mile (G1)

Notable Speech (GB), un hijo de 4 años de Dubawi y de la yegua Swift Rose por Invincible Spirit, remontó con determinación para ganar el sábado la Rogers Woodbine Mile (G1) de $1 millón, parte del programa 'Win and You're In' de la Breeders' Cup.

Por tercera vez en cuatro años, Godolphin y el entrenador Charlie Appleby se dirigen a la Breeders' Cup Mile (G1T) con un boleto "Win and You're In" ganado en la Woodbine Mile (G1T) de CA$1 millón, bajo la dirección de William Buick.

My Boy Prince, con agilidad tomó la delantera desde el principio, mientras que Gas Me Up se asentó en segundo lugar. Notable Speech, que tuvo una salida tardía, tuvo que solventar varios inconvenientes mientras se marcó :23.31 y :47.33.

Notable Speech, desde el sexto lugar, bajo la mano paciente de Buick, esperó los 250 metros finales a la mate para atropellar y sin tráfico, aceleró y comenzó a superar a sus rivales, para finalizar con una contundente victoria por un cuerpo y medio, sobre My Boy Prince, Gas Me Up y Naptown, con un tiempo final sobre césped en 1:35.33.

Con la victoria del sábado, Notable Speech, ahora con marca de 6-1-1 en 13 largadas, se gana un lugar con tarifa paga para correr en la Breeders' Cup Mile de $2 millones en Del Mar el 1 de noviembre.

