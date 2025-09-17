Yunta venezolana sorprende en la jornada del martes en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

Este martes fueron disputadas diez competencias en el hipódromo de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania, en la cual la yunta venezolana conformada por el jinete Samuel Marín y el entrenador Reynaldo Yánez consiguió un triunfo sorprendente en la primera carrera de la jornada.

Marin-Yáñez, yunta victoriosa este martes

Un comienzo formidable para la yunta venezolana de Samuel Marín y Reynaldo Yáñez, quienes se combinaron para conseguir un triunfo en la primera carrera de la jornada marciana. Empire Sky, además, se convirtió en una sorpresa en la taquilla tras arrojar $11,60 a ganador, $5,60 a placé y $3,40 a show.

La primera carrera fue reservada para un Starter Optional Claiming valorado por $26,000 en distancia de 1.200 metros con registro de 70”3. Empire Sky, con la monta de Marín, con un ligero tropiezo en la partida, se mantuvo detrás del pelotón. Con paciencia, Marín comenzó a avanzar cercano a la última curva, mientras que los más veloces dejaban marca de 22,3 y 46,1.

Empire Sky, al entrar en la recta final, logró alcanzar a los más rápidos para tomar el control de la prueba con el comando de Samuel Marín en su lomo y llegar a la meta con una ventaja de no menos de cinco largos sobre Admiral Mo. La juvenil de tres años es hija de Klimt en la yegua Illusional Sky por Sky Mesa; alcanzó su tercera victoria en 21 presentaciones con ganancias por encima de los 190 mil dólares para sus conexiones.

Samuel Marín, con esta victoria, suma 169 primeros en la temporada. Marín, este jueves tendrá una monta en Belmont at the Big A, al igual que el viernes en Delaware Park y el fin de semana estará de visita en Gulfstream Park, con dos montas para el sábado y domingo.

Por su parte, el entrenador Reynaldo Yáñez se reactivará el próximo lunes con un compromiso en yunta con el venezolano Sonny León, con el ejemplar Lil Miss Lollipop. Yáñez totaliza 18 victorias en la temporada para 48 de por vida en Estados Unidos.