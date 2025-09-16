Keihton Natera fue subcampeón en Canadá

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana finalizó el mitin de Century Mile, ubicado en Alberta, Canadá, con dos venezolanos finalistas. Gonzalo Anderson, que se erigió campeón por vez primera en este recinto y Keihton Natera, defendió los colores venezolanos en el standing de jinetes con un meritorio subcampeonato.

Keihton Natera ocupó el segundo puesto de jinetes

El piloto venezolano Keihton Natera vivió un año excepcional, superando ampliamente sus cifras de las dos temporadas anteriores. Estas temporadas representaron para él un reinicio en los hipódromos canadienses, donde compitió principalmente en dos escenarios importantes: Century Downs, ubicado en Calgary, y Century Mile, en Alberta.

En estos hipódromos, Natera sumó más de 20 victorias combinadas, consolidándose como una figura destacada dentro del circuito local. Natera inició su carrera profesional en 2019 en Canadá, logrando un total de 36 victorias entre ambos circuitos durante sus primeras temporadas.

Tras un paréntesis en la actividad, la temporada 2023-2024 marcó el regreso de las competencias en Century Downs, momento en el que Natera decidió retomar su carrera para continuar su ascenso y mantener la trayectoria que lo ha caracterizado por su constancia y éxito en las pistas. Su desempeño lo posiciona como uno de los pilotos más prometedores y exitosos en el ámbito del hipismo canadiense.

Según los números de Equibase, Natera, finalizó igualado en el segundo lugar con Rashheed Hughes, ambos con 30 victorias. Natera, además consiguió 27 segundos y 32 terceros con una producción de $446,435 para sus conexiones, con un porcentaje de 17 de victorias, y un 51% entre los tres primeros puestos del marcador.

Keihton Natera, buscará a partir de esta semana mejorar sus números en Century Downs, mitín en la cual viene de quedar campeón Rashheed Hughes.