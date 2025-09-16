Hijo de Into Mischief que costó $2.000.000 fue el más costoso este fin de semana en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

La primera sesión del tercer libro de ventas de Yearlings de Septiembre de Keeneland, celebrada este sábado en Lexington, Kentucky, fue un éxito con la venta de un hijo de Into Mischief, que fue el más costoso de la jornada con un valor de $2.000.000, que encabezó una lista de tres ventas de siete cifras.

Hijo de Into Mischief costó $2.000.000

Durante la sesión del sábado de la subasta de yearlings de septiembre de Keeneland, el libro 3, en su primera sesión celebrada el 13 de septiembre, un potro con el Hip 1197, hijo de Into Mischief, aportó 2 millones de dólares en menos de una hora de venta, que finalizó como el más costoso del fin de semana.

El agente de caballos de pura sangre, Justin Casse, firmó el boleto en nombre propio, de MV Magnier y de la Granja White Birch de Peter Brant. MV Magnier representa los intereses de Coolmore.

Este fue el yearling más caro de Into Mischief en la subasta hasta la fecha, y el sexto en alcanzar un millón de dólares o más. El seis veces campeón general de sementales está representado este año por Sovereignty, ganador del Kentucky Derby (G1), el Belmont Stakes (G1) y el Travers Stakes (G1).

Into Mischief se presentó en la temporada 2025 por una tarifa anunciada de $250,000 en Spendthrift Farm cerca de Lexington.