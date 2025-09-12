Mira las cifras astronómicas que recaudó la primera semana de ventas en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

La Edición 82 de subasta de yearlings de septiembre de Keeneland cerró la primera semana el jueves con ventas acumuladas en las primeras cuatro sesiones por $307,639,000 y un récord de subasta de 53 caballos que alcanzaron $1 millón o más.

Al final de la cuarta sesión, 53 caballos se habían vendido por siete cifras, rompiendo el récord de venta de septiembre de 40 establecido en 2005. Esos 53 caballos estuvieron representados por 23 consignatarios diferentes.

Subasta de yearlings dejan récord astronómicos

La semana 1, que comenzó el lunes 8 de septiembre, presentó los Libros 1 y 2, con más de 1100 caballos entre los mejores ejemplares de la subasta, según su pedigrí y conformación, según el catálogo. El promedio del martes, de $675,180, y la mediana, de $550,000, marcaron récords para la sesión de subasta de septiembre. El miércoles, se estableció un récord para la tercera sesión de la subasta, con ventas brutas de $85,702,000.

En la jornada del jueves 233 caballos se vendieron en el ring por un récord de $77,752,000 en la cuarta sesión, con cinco caballos de siete cifras, encabezados por un potro Gun Runner adquirido por $1.55 millones por White Birch Farm de MV Magnier y Peter Brant. Además, se registraron ganancias de dos dígitos en los precios brutos, promedio y medianos. Según el portal web de Keeneland Sales.

Capture Keeneland Sales

El jueves, las ganancias brutas aumentaron un 23,33% con respecto a la sesión comparable del año pasado, cuando 216 caballos generaron $63.046.000. El promedio de $333.700 aumentó un 14,33% desde los $291.880 de 2024. La mediana aumentó un 10%, de $250.000 a $275.000.

Cinco futuras estrellas alcanzaron las siete cifras en ventas este jueves. La misma la encabezó el semental Salón de la Fama, Gun Runner, con un macho castrado con el Hip 969 que fue para MV Magnier y White Birch Farm por un monto de $1.55 millones.

El segundo más cotizado del cuarto día, de la segunda sesión del segundo libro fue para el Hip 794, un potro de Flightline y de Layla, ¡se vende por $1.4 millones! Consignado por Dixiana Farms y adquirido por Mayberry Farm.

La tercera casilla le correspondió al Hip 1066, un potro hijo de Not This Time, que se vendió por 1,35 millones de dólares en consignación Taylor Made Sales, comprado por Richard Drake, Cash Asmussen, agente.

La venta se reanudará el 13 de septiembre a las 10 a. m. (hora del este) para el primer día del Libro 3, con los Hips 1155-1578 programados para pasar por el ring. La venta continuará todos los días a las 10 a. m. hasta el 20 de septiembre.