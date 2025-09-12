Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 13-9-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de septiembre de 2025, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir su décima octava reunión de carreras, una jornada que promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes y un evento central que nadie querrá perderse: El Clásico Propietarios Valencianos.

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 2.000 metros y es para yeguas de tres años y más años, reúne a seis competidoras que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellas, Flecha Montón que se perfila como la fuerte aspirante al triunfo, con una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete mantener a la afición al filo de la emoción, con jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

