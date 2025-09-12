Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 13-9-2025

Hipismo

Este sábado 13 de septiembre de 2025, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir su décima octava reunión de carreras, una jornada que promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes y un evento central que nadie querrá perderse: El Clásico Propietarios Valencianos.

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 2.000 metros y es para yeguas de tres años y más años, reúne a seis competidoras que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellas, Flecha Montón que se perfila como la fuerte aspirante al triunfo, con una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete mantener a la afición al filo de la emoción, con jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Gaceta Hípica

  1. Stockton (2) - Father Love (4) - Vicdavalillo (6). 
  2. Antetokounmpo (2) - El De Pedro (1) - Del Capi (7).
  3. Flecha Montón (4) - Amatista (1) - Paprika (3).
  4. Thunder King (1) - Mr. Bolinge (2) - El Gran Yayo (10). 
  5. American White (2) - Caribbean Gold (8) - Catire Will (4)
  6. Señorita Caracas (2) Emma del Valle (9) - Matemática (4) . 
  7. Deep Love (7) - Reina Duquesa (2) - Pico Da Neblina (9). 
  8. Mr. Oli (9) - Party Prince (5) - Roddrick (6). 
  9. Mariecurie (5) - Bahia Depericantar (7) - Princess Abarrio (4). 

 

