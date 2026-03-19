Ministro de deporte: “Omar López logró construir un buen equipo de trabajo”

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El Ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, presentó un balance sobre el presente y futuro del beisbol en Venezuela. Durante su intervención, el funcionario destacó la labor técnica y humana de Omar López al frente del clubhouse nacional, al tiempo que anunció una inversión masiva en infraestructura y la oficialización de una fecha conmemorativa para la disciplina.

Respaldo a la gestión de Omar López

El desempeño técnico en el torneo, donde figuras como Maikel García y Eugenio Suárez destacaron, ha servido para consolidar la confianza en el actual cuerpo técnico. El ministro Cardillo enfatizó que la continuidad de este proyecto es prioritaria para mantener el estatus de Venezuela en la cima del ranking internacional.

"Omar logró construir un gran equipo de trabajo y tomar las decisiones oportunas en cada uno de los momentos", declaró Cardillo. Además, resaltó que la principal virtud del seleccionador fue "saber hacer de este equipo una familia", un elemento que fue visible durante todo el torneo hasta la final contra el equipo estadounidense.

Recuperación de 100 estadios en todo el país

El impacto del campeonato ha derivado en el anuncio de un plan nacional de infraestructura. El Ministerio del Deporte confirmó la decisión de recuperar más de 100 estadios de beisbol y softbol en todo el territorio venezolano. Esta medida busca ofrecer espacios dignos para el desarrollo de nuevas promesas que se han visto inspiradas por la gesta de 2026.

Este proyecto de rehabilitación será ejecutado de manera progresiva y cubrirá tanto recintos de alta competencia como campos comunitarios. El objetivo es que el país cuente con una red de instalaciones óptimas que sustente el crecimiento de la disciplina en las próximas décadas.

El 17 de marzo se convierte en fecha patria deportiva

En honor a la noche en que Venezuela se alzó con su primer trofeo del Clásico Mundial de Beisbol, el Ejecutivo ha decretado oficialmente el 17 de marzo como el Día Nacional del Beisbol.

Alianza con Fevebeisbol y enfoque en categorías menores

La estrategia de masificación deportiva será el segundo eje central de esta nueva etapa. El ministerio trabajará en conjunto con la Federación Venezolana de Beisbol (Fevebeisbol), presidida por Aracelis León, para fortalecer las bases del sistema nacional.

La meta es llegar a todas las comunidades del país para detectar y formar talento desde las categorías menores. "Vamos a estar trabajando de la mano con la federación para seguir llegando a todas las comunidades con este deporte tan bonito", concluyó el ministro, asegurando que el título mundial de 2026 es el punto de partida para una renovación integral del beisbol nacional.