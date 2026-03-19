Andrés Machado y su parentesco con emblemática Miss Venezuela: "Te amamos"

Suscríbete a nuestros canales

La conductora y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, siempre ha estado muy ligada con el Béisbol. Su padre es Miguel Castellanos, exjugador de Los Tiburones de La Guaira.

Sus hermanos, Moises y Miguel Castellanos, también son apasionados por el béisbol, que practican y entrenan diariamente.

Gran parentesco

Sin embargo, existe otro parentesco para la ganadora de Nuestra Belleza Latina, con el jugador Andrés Machado, pitcher del equipo venezolano en el Clásico mundial de Béisbol.

A través de Instagram la guapa rubia posteó un carrusel de imágenes celebrando el triunfo de Venezuela en contra de Estados Unidos, y presumiendo el talento de su primo.

“Además de que somos campeones del Clásico mundial de Béisbol, vengo a presumirles a mi primo Andrés el lanzador ganador del juego de anoche. No quepo de tanto orgullo. Te amamos”, escribió.

En cuestión de minutos el post se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones, por la victoria para el país.

Castellanos fue pareja por algunos años del jugador Francisco Cervelli, manager de Italia en el WBC 2026.

Felicidad de todo el Mundo

La victoria en el clásico fue celebrada dentro y fuera del país, entre ellos en el show “Desiguales” de Univisión, donde trabaja la zuliana de 30 años.

Migbelis bailó tambor y celebró el éxito del país que la vio nacer y formarse como una profesional de la comunicación.