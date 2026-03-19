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Rawayana y Neutro Shorty homenajean a la selección de beisbol de Venezuela

El tema surge como un homenaje directo al campeonato, logrado tras vencer a Estados Unidos 

Por

Bárbara Chirino
Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 01:09 pm
Rawayana y Neutro Shorty homenajean a la selección de beisbol de Venezuela
Rawayana y Neutro Shorty / Cortesía
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La histórica victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 no solo se celebró en las calles, sino también en la música. La euforia nacional encontró una nueva forma de expresión con “Jugando Chapita”, una colaboración entre Rawayana y Neutro Shorty.

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El tema surge como un homenaje directo al campeonato, logrado tras vencer a Estados Unidos en una final que hizo vibrar a millones de venezolanos y marcó un antes y un después en la historia deportiva venezolana.

El homenaje de Rawayana y Neutro Shorty

Más que una canción, “Jugando Chapita” es una cápsula de identidad. El título hace referencia a un juego callejero tradicional en Venezuela, donde niños improvisan partidos de beisbol con tapas y cualquier espacio disponible como campo.

La propuesta musical conecta directamente con esa memoria colectiva, mezclando ritmos bailables con referencias culturales que evocan la infancia, la calle y la pasión por el deporte.

Un sonido que une generaciones

La colaboración destaca por su fusión de estilos. Rawayana aporta su esencia caribeña y alternativa, mientras que Neutro Shorty se adapta a una propuesta más melódica y tropical, alejándose momentáneamente del trap que lo caracteriza.

El tema rescata sonidos clásicos del Caribe, con influencias de orquestas bailables y ritmos tradicionales que invitan a celebrar.

El lanzamiento no ocurre en un vacío. Llega en medio de una ola de celebraciones tras el campeonato mundial, un logro que desató fiestas, conciertos y manifestaciones de orgullo dentro y fuera del país.

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