Aquí tienes una opción diferente de Rozagante y Hollywood que podría pagar un buen dividendo

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Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y en la novena carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional de la reunión 13, se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera favorece entre los favoritos Rozagante (USA) y Hollywood, pero cabe destacar que ambos ejemplares serán montados por jinetes que hacen campaña en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

Información: Datos de última hora 5y6 La Rinconada

A medida que se acercan las horas decisivas, un sorprendente contendiente ha irrumpido en el panorama, lo que atrae de inmediato las miradas de los analistas más experimentados y, naturalmente, el interés de los apostadores.

Esta novedad en las proyecciones previas inyecta una dosis extra de emoción e imprevisibilidad, lo que eleva el pulso de la jornada hípica y de todos quienes la seguirán.

Asimismo, cabe destacar la considerable bolsa de premios adicional de $27.040, destinada a esta prueba reservada para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

Este incentivo económico, sin duda, potencia la ambición y promete una contienda sin cuartel por la cima del podio. En un principio la nómina oficial era de 10 corredores, pero con el retiro de Esplendor ahora el listado queda en nueve competidores.

Precisamente el entrenado Fernando Parilli Tota inscribió al castaño Qualitat (número 7), un producto de King Seraf en Princess White Face, hará su reaparición a la arena caraqueña luego de 35 días sin correr y para esta ocasión, el jinete profesional José Alejandro Rivero repite en la monta.

Es importante destacar la trayectoria del pupilo del Stud Z.M., pues en su última actuación fue capaz de arribar segundo a 5 1/4 cuerpos del ganador Mufasa. Su campaña es de 1 una victoria en 14 actuaciones.

Carrera Válida del 5y6: Datos hípicos La Rinconada

Con la emoción a flor de piel, y a pocos instantes del "¡partida!", los 1.200 metros de esta emocionante carrera prometen un espectáculo emocionante.

La notable paridad entre los participantes augura un desenlace incierto, convirtiéndolo en un auténtico desafío para los pronosticadores. La afición ya respira la adrenalina, expectante por un recorrido intenso y sorpresas a cada paso, listos para vibrar con cada movimiento desde el borde de la pista.