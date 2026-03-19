Clásico Mundial: Miguel Cabrera hace lo imposible con Venezuela

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No hay ninguna duda que Miguel Cabrera es de los peloteros más importantes en la historia de Venezuela. Un jugador capaz de hacer lo imposible en Grandes Ligas, ahora hizo lo propio con su país. El Clásico Mundial de Beisbol 2026 también tiene su sello, pero como mentor.

La inmortalidad de Cabrera alcanzó una nueva dimensión tras la coronación de Venezuela en Miami. El ex pelotero tuvo un rol de mentor como coach de bateo que ayudó a la ofensiva a despegar en los momentos más importantes. Un logro para Miguel en una carrera espectacular.

Miggy agradeció a los jugadores por el esfuerzo: "Le doy las gracias a los muchachos. Me dieron este premio de quedar campeón de un Clásico Mundial. Se los voy a agradecer toda la vida. Hicieron tremendo trabajo. Jugamos un muy buen beisbol, hubo pitcheo y a la hora de buscar carreras, las encontraron".

Cabrera no solo fue coach, también se le vio gestionando los ánimos al equipo y peleando decisiones contra los umpire. Tranquilizaba a los bateadores cuando no tenían un buen turno; mostrándose cercano con todos, pasando su experiencia para lograr resultados positivos.

¿Cuál es el próximo gran objetivo de Venezuela en el beisbol?

El gran objetivo de Venezuela para el futuro cercado se traslada al escenario de los Juegos Olímpicos 2028. Tras la gloria del Clásico Mundial 2026, el equipo tricolor buscará conquistar la medalla de oro en Los Ángeles, consolidando su hegemonía mundial.

Venezuela siendo una de las primeras clasificadas junto a República Dominicana y Estados Unidos se centrará en preparar el mejor camino para la cita olímpica. Miguel Cabrera salvo sorpresa seguirá preparando a los bateadores, transmitiendo su liderazgo y su experiencia.

Omar López cuenta con un grupo sólido de peloteros para la cita olímpica. Sin embargo, en los próximos dos años, seguirán saliendo y consolidándose nuevos peloteros venezolanos para completar un roster competitivo de cara a conquistar el oro en el beisbol olímpico.