Estados Unidos impone récord histórico de ponches en el Clásico Mundial

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El Clásico Mundial de Béisbol 2026 no solo será recordado por la intensidad de sus bates, sino por la evolución del pitcheo hacia una era de dominio absoluto. La selección de Estados Unidos ha grabado su nombre en los libros de historia al establecer una nueva marca de abanicados para una sola edición del certamen, superando un registro que estuvo en manos asiáticas durante casi dos décadas.

Superando la hegemonía japonesa

Durante años, el pitcheo de Japón fue el estándar de oro del torneo, liderando las estadísticas de ponches en cuatro de las ediciones anteriores. Sin embargo, el "Dream Team" estadounidense de 2026 logró quebrar esa racha. El cuerpo de lanzadores de las barras y las estrellas alcanzó la cifra de 81, dejando atrás los 80 logrados por la escuadra nipona en 2023.

Este hito no es casualidad; responde a una rotación encabezada por brazos de nueva generación que han priorizado la velocidad de élite y la rotación de bola, factores que asfixiaron a las ofensivas rivales desde la fase de grupos hasta la instancia final.

Evolución del dominio (Récords de ponches por edición):

El crecimiento en la cantidad de ponches por torneo refleja la tendencia actual del béisbol moderno, donde el "strikeout" se ha convertido en el arma principal de los lanzadores:

2026 Estados Unidos: 81 2023 Japón: 80 2009 Japón: 75 2013 Japón: 74 2017 Japón: 71

Un factor determinante

La profundidad del bullpen estadounidense y la presencia de lanzadores con capacidad de superar las 100 mph han sido las claves para desplazar a Japón del trono estadístico. Mientras que el estilo japonés se basaba tradicionalmente en el control y los lanzamientos quebrados, la propuesta de Estados Unidos en este 2026 ha sido de pura potencia, transformando cada turno al bate en un desafío de resistencia para los bateadores.