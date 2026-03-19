Clásico Mundial: Daniel Palencia dejó estos superlativos números elogiados por la MLB

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Generalmente porque siempre son recordados son los batazos importantes, sin embargo, uno de los que hizo un trabajo inmejorable desde el morrito, fue el cerrador de Venezuela, Daniel Palencia.

En lanzallamas derecho lució imbateable y lo más notable, es que supo manejarse en los últimos de alta tensión, en los que no le permitió ningún tipo de libertades a equipos como Japón y Estados Unidos.

Daniel Palencia sella el título de Venezuela:

De hecho, después del batazo de Eugenio Suárez en la parte alta de la novena entrada que puso arriba a Venezuela, la tarea pendiente quedaba en Daniel con un estadio Loan Depot Park repleto y más de 30 millones de personas regadas por el mundo a la expectativa de su actuación.

Sin embargo, el taponero criollo estuvo a la altura del histórico momento con un trabajo perfecto, retirando a los tres rivales que enfrentó, con un par de abanicados, incluyendo el último out ante Roman Anthony.

Daniel Palencia fue el mejor cerrador del Clásico y dejó estos registros:

JG: 0

JP: 0

JS: 3 (co-líder)

IL: 5.0

EFEC: 0.00

H: 0

CP: 0

CL: 0

K: 9

BB: 1.

Allí queda en evidencia que su aporte colocando el candado en el momento de los "hombres", fue fundamental y por lo tanto, su performance fue valorado por la MLB, resaltando sus destacados números.