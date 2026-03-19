Clásico Mundial: Fanáticos venezolanos se roban el show en la gran final 2026

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La pasión del béisbol volvió a tener acento venezolano en el Clásico Mundial 2026. Lo que parecía una expresión habitual de la grada terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del torneo: el ya famoso “¡Ponche, ponche!” retumbó con fuerza y cruzó fronteras en el LoanDepot Park.

Desde la fase de grupos del certamen mundialista, la energía de los aficionados venezolanos se hizo sentir. No era solo ruido; era una especie de ritual que acompañaba cada lanzamiento clave. Poco a poco, ese canto comenzó a llamar la atención de quienes no estaban familiarizados con él, despertando curiosidad y entusiasmo en el resto del público que, de alguna forma u otra, no eran venezolanos.

Clásico Mundial - Venezuela

El fenómeno creció de forma natural. Fanáticos de distintas partes del mundo empezaron a imitar el grito y el gesto característico, sumándose a una celebración colectiva que no distinguía idiomas ni nacionalidades. En cuestión de días, el estadio se transformó en un coro global donde todos parecían hablar el mismo idioma.

Más allá de lo deportivo, lo vivido en las tribunas reflejó el poder cultural de Venezuela dentro de este deporte. La conexión entre jugadores y aficionados se volvió evidente en cada inning, generando una atmósfera vibrante que elevó la experiencia del torneo y fue clave para la conquista de su primer título.

Asimismo, se han publicado videos de seguidores estadounidenses coreando “ponche” con la misma intensidad que los venezolanos; se viralizaron rápidamente, consolidando este canto como uno de los símbolos más recordados del campeonato.

Finalmente, el Clásico Mundial 2026 dejó muchas historias, pero pocas tan auténticas como esta. Venezuela no solo compitió en el terreno de juego, también conquistó las gradas y demostró que su fanaticada tiene la capacidad de transformar un simple grito en un fenómeno mundial que quede para el recuerdo de todos.